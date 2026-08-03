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खरीफ के लिए शुरू हुई बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 31 अगस्त तक करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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कोडरमा में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान से बचाने के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। गैर-ऋणी किसान 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।

खरीफ के लिए शुरू हुई बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 31 अगस्त तक करें आवेदन

कोडरमा, वरीय संवाददउता। खरीफ सीजन के लिए किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा देने के उद्देश्य से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (बी-पीएमएफबीवाई) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। गैर-ऋणी किसान 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मंगलवार को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने समाहरणालय परिसर से जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना का लाभ ऋणी एवं गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान, जिनमें भू-धारक और बटाईदार किसान भी शामिल हैं, उठा सकते हैं। गैर-ऋणी किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, बटाई प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), फसल बुआई का स्वसत्यापित प्रमाण-पत्र, वंशावली तथा मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा।

आवेदन के समय बैंक खाते के सत्यापन के लिए केवल एक रुपये की टोकन राशि ली जाएगी।योजना के तहत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि धान के लिए 63,915 रुपये तथा मकई के लिए 53,434 रुपये निर्धारित की गई है। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने जिले के सभी पात्र किसानों से समय-सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।

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