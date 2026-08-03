समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवेश जारी
शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 10 अगस्त तक जारी है। अब तक बीए की 533 में से 290, बीकॉम की 60 में से 40, और बीएससी की 120 में से 55 सीटें भरी जा चुकी हैं। प्राचार्य ने समय से आवेदन करने का आग्रह किया है।
शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक प्रथम वर्ष की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 अगस्त तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार बीए की 533 सीटों के सापेक्ष अब तक 290 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहीं, बीकॉम की 60 सीटों में से 40 तथा बीएससी की 120 सीटों में से 55 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रभारी प्राचार्य डॉ. संगीता बहुगुणा ने बताया कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम ढंग से संचालित की जा रही है।
उन्होंने पात्र अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए 10 अगस्त से पहले ही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की तकनीकी या अन्य असुविधा का सामना न करना पड़े।
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