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ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की तारीख 31 तक बढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। विद्यार्थी समर्थ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। गंगापुर परिसर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर छोड़कर।

ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की तारीख 31 तक बढ़ाई

वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महाराजा डॉ.विभूति नारायण सिंह, गंगापुर परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवेश आवेदन कर सकते हैं। कुलसचिव डॉ.सुनीता पांडेय ने बताया कि गंगापुर परिसर में संचालित बीएससी एग्रीकल्चर, एमएमसी एग्रीकल्चर तथा राजकीय पीजी कॉलेज जक्खिनी में बीएससी एग्रीकल्चर को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन 31 अगस्त तक किया जा सकता है।

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