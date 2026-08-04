ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की तारीख 31 तक बढ़ाई
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। विद्यार्थी समर्थ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। गंगापुर परिसर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर छोड़कर।
वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महाराजा डॉ.विभूति नारायण सिंह, गंगापुर परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवेश आवेदन कर सकते हैं। कुलसचिव डॉ.सुनीता पांडेय ने बताया कि गंगापुर परिसर में संचालित बीएससी एग्रीकल्चर, एमएमसी एग्रीकल्चर तथा राजकीय पीजी कॉलेज जक्खिनी में बीएससी एग्रीकल्चर को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन 31 अगस्त तक किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें