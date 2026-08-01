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जिले के 13 अंगीभूत कॉलेजों में कर्मचारियों का छठे दिन आंदोलन जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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मधुबनी में, ELNMU दरभंगा के अंतर्गत 13 कॉलेजों में शिक्षकेत्तर कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रखे हुए हैं। हड़ताल का छठा दिन है और कर्मचारियों ने शैक्षणिक गतिविधियों को ठप कर दिया है। कर्मचारी संघ अपनी 17 सूत्री मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प ले चुका है।

जिले के 13 अंगीभूत कॉलेजों में कर्मचारियों का छठे दिन आंदोलन जारी

मधुबनी,एक संवाददाता। एलएनएमयू दरभंगा के अंतर्गत जिला के 13 अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का शनिवार को छठे दिन भी आंदोलन जारी रहा। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में कॉलेजों में धरना प्रदर्शन एवं नारेबाजी करते हुए कॉलेजों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों को ठप कर दिया।

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आंदोलन का केंद्र

आरके कॉलेज में प्रशासनिक कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कॉलेज कार्य अवधि के दौरान प्रधानाचार्य कक्ष के समक्ष एकत्र होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। संघ के अध्यक्ष मोहम्मद कमालुद्दीन एवं संयुक्त सचिव शिव शक्ति सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल के छठे दिन प्रशासनिक कार्यो का बहिष्कार कर विरोध जताया।

कर्मचारियों की मांगें

संघ के अध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव ने कहा कि हम लोगों की 17 सूत्री मांगे जब तक विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं मानी जाएगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल कर आंदोलन जारी रखेंगे। इन्होंने कहा कि यह आंदोलन कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम है।

समर्थन में आवाजें

इस अवसर पर आरके कॉलेज प्रशासनिक कर्मचारी संघ के संरक्षक नरेंद्र कुमार प्रशांत झा,भवेश चंद्र झा,विजय कुमार कुमार,राजेश कुमार सुमन,राजकुमार महतो, संजय कुमार, आलोक मिश्रा, उत्पल कुमार मिश्रा, रूपेश कुमार, शंभू नाथ मिश्रा, प्रकाश कुमार, प्रेमकांत झा,रोहित कुमार, ललन मिश्रा, अंजनी श्रीवास्तव, कमलेश कुमार सिंह, अरुण मंडल,गणेश पासवान, हीरालाल राम व अन्य ने अपनी मांगों के समर्थन में अपने-अपने विचार रखे। कर्मचारियों के इस आंदोलन को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ शशि भूषण कुमार, महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ सुनील कुमार सुमन, अतिथि संघ के अध्यक्ष डॉ शिवकुमार यादव, डॉ मनोज कुमार शाह, डॉ अवधेश कुमार व अन्य शिक्षकों ने इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह आंदोलन किस कारण से हो रहा है?
यह आंदोलन शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की 17 सूत्री मांगों के समर्थन में जारी है।
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