संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए राहुल गांधी से मिले रिजिजू
नई दिल्ली में संसद में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि जब तक गृह मंत्री इस मुद्दे पर बयान नहीं देंगे, सदन की कार्यवाही नहीं हो सकेगी। विपक्ष की एकता ने सरकार की कोशिशों को झटका दिया है।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता
संसद में पिछले दो सप्ताह से चल रहे हंगामे के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी के संसद भवन स्थित दफ्तर में बुधवार को हुई इस मुलाकात के बावजूद गतिरोध खत्म होने की संभावना कम है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान के बगैर सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। इस बीच, मानसून सत्र में एक दिन भी हंगामे की वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया है।
राहुल गांधी के साथ मुलाकात
लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के फौरन बाद संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि किरेन रिजिजू ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस का सहयोग मांगा, पर राहुल गांधी ने सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा है कि वह इस बारे में इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों से चर्चा के बाद जवाब देंगे। हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि पहले केंद्रीय गृह मंत्री को सदन में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर बयान देना होगा। उसके बाद सदन की कार्यवाही चल सकती है। इस दौरान प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे।
सरकार की कोशिशें
राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने एक राय से तय किया है कि जब तक गृह मंत्री इस मुद्दे पर सदन में बयान नहीं देंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी। हालांकि, विपक्ष के इस कड़े रुख से सरकार की इस सत्र के दौरान परिसीमन विधेयक पारित कराने की कोशिशों को झटका लगा है। क्योंकि, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना में टूट के बाद सरकार को उम्मीद थी कि वह संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करा लेगी।
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