सहारा सिटी दुष्कर्म कांड में दो आरोपी हैं फरार
मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में दो आरोपी, लंगड़ा मकसूद और शाहिद, फरार हैं। इन पर पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप हैं। अदालत ने पहले ही तीन दोषियों को 25 वर्ष की सजा सुनाई थी। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी, जबकि अन्य मामलों की गवाही जारी है।
मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को पुलिस अबतक नहीं पकड़ सकी है, जबकि अन्य आरोपी लगातार अदालत की कार्रवाई में पेश होते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म में फरार आरोपियों में लंगड़ा मकसूद और शाहिद शामिल हैं। दोनों के खिलाफ पोक्सो विशेष अदालत से वारंट भी जारी हुआ है। बचाव पक्ष से अधिवक्ता गौरव पाठक ने बताया कि अदालत में सहारा सिटी दुष्कर्म केस की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित है। मामले में पहले ही अदालत से तीन दोषियों को 25-25 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। तीनों के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर धमकाने का दोष सिद्ध हुआ था।
अन्य आरोपियों पर लंबित मामले में अभी अदालत में गवाही प्रक्रिया जारी है। मालूम हो कि मानगो थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का केस पुलिस ने 18 जनवरी 2019 को पोक्सो अधिनियम एक्ट के तहत दर्ज किया था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें