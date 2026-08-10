Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तेल ब्लॉक की तलाश के लिए समझौता किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

ओएनजीसी और शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज और एलएनजी की खरीद के लिए एक गैर-बाध्यकारी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें गहरे समुद्री ब्लॉक में संयुक्त भागीदारी की संभावना है।

तेल ब्लॉक की तलाश के लिए समझौता किया

नई दिल्ली। ओएनजीसी और शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गहरे समुद्र में तेल एवं गैस की खोज और एलएनजी की खरीद में साझा अवसरों की तलाश के लिए एक गैर-बाध्यकारी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 10 अगस्त को हुए इस समझौते में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में संभावित सहयोग शामिल है। इसके तहत सरकार की मुक्त क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति के 10वें और 11वें दौर के साथ ही भविष्य की नीलामी प्रक्रियाओं में दिए जाने वाले गहरे और बेहद गहरे समुद्री ब्लॉक में संयुक्त भागीदारी की संभावना तलाशी जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News ONGC
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।