तेल ब्लॉक की तलाश के लिए समझौता किया
ओएनजीसी और शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज और एलएनजी की खरीद के लिए एक गैर-बाध्यकारी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें गहरे समुद्री ब्लॉक में संयुक्त भागीदारी की संभावना है।
नई दिल्ली। ओएनजीसी और शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गहरे समुद्र में तेल एवं गैस की खोज और एलएनजी की खरीद में साझा अवसरों की तलाश के लिए एक गैर-बाध्यकारी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 10 अगस्त को हुए इस समझौते में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में संभावित सहयोग शामिल है। इसके तहत सरकार की मुक्त क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति के 10वें और 11वें दौर के साथ ही भविष्य की नीलामी प्रक्रियाओं में दिए जाने वाले गहरे और बेहद गहरे समुद्री ब्लॉक में संयुक्त भागीदारी की संभावना तलाशी जाएगी।
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