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Lucknow News: बकाया संपत्तिकर जमा करने के लिए ओटीएस 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - बकाए पर ब्याज देने से मिली राहत लखनऊ, विशेष संवाददाता बकाया संपत्ति

Lucknow News: बकाया संपत्तिकर जमा करने के लिए ओटीएस 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक

Lucknow News: बकाया संपत्ति कर (हाउस टैक्स, वाटर टैक्स व सीवर टैक्स) जमा करने पर लोगों को ब्याज नहीं देना होगा। इसके लिए 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना शुरू होने जा रही है। प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों में कैंप लगाकर टैक्स जमा करने की सुविधा दी जाएगी।

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योजना का विवरण

प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद ने 20 जुलाई को इस संबंध में शासनादेश जारी किया था। नगर विकास मंत्री एके शर्मा की ओर से सोमवार को इस संबंध में कहा गया है कि करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से ओटीएस योजना में अधिकतम तीन किस्तों की बकाया संपत्ति कर जमा करने की सुविधा दी गई है। करदाता को 30 दिन में कुल बकाये का एक-तिहाई जमा करना होगा। शेष दो-तिहाई धनराशि अगले दो माह में दो मासिक किस्तों में देना होगा।

राजस्व का उपयोग

नगर विकास मंत्री ने कहा कि संपत्ति कर से मिलने वाले राजस्व का उपयोग शहरों में सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि नगरीय निकायों की आय के स्रोत मजबूत हों और वे अपने विकास कामों के लिए अधिक सक्षम बनें। ओटीएस योजना के माध्यम से सरकार ने करदाताओं की सुविधा और नगरीय निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण दोनों को प्राथमिकता दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ओटीएस योजना कब शुरू होगी?
ओटीएस योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक शुरू होगी।
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