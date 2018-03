जम्मू-कश्मीरः बडगाम में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मारा, एनकाउंटर जारी

मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आज एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि घटना में एक महिला भी जख्मी हो गयी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जिले के बीरवाह इलाके में अरिजल के खान मोहल्ला में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और रात में खोज अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि घर से भागने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों ने बाहर निकलकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई कर एक आतंकी को ढेर कर दिया।



#JammuAndKashmir: One terrorist gunned down in an encounter between security personnel & terrorists in Budgam's Arizal Village.