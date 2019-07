छात्रों के सिर में टूटकर गिरी स्कूल की खिड़की, एक की मौत एक जख्मी

पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी जिले के एक स्कूल में दो छात्रों के ऊपर खिड़की टूटकर गिर गई जिसमें एक मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

घटना आज सुबह की है। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि दूसरे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

अभी घटना के कारणों का पता नहीं चला है हलांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

West Bengal: A Class 9 student of Narayana School, Siliguri died, another student critically injured after a window pane broke and fell on them, earlier today. The injured student has been admitted to a local hospital; police investigation is underway.