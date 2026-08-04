एम्स: एक छत के नीचे मिलेगा इलात-कानूनी सलाह
एम्स में वन स्टॉप सेंटर का का उद्घाटन पीड़िताओं को अब एक ही छत के
यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे आपातकालीन चिकित्सा और कानूनी सलाह उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंगलवार को एम्स ऋषिकेश में वन स्टॉप सेंटर की शुरूआत की गई। अस्पताल भवन की तीसरी मंजिल में स्थित इस केन्द्र पर यौन पीड़ित महिलाओं को सभी प्रकार चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
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