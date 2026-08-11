सरकारी स्कूलों के बच्चों की अंग्रेजी सुधारने के लिए धनबाद हब जिला
झारखंड में सरकारी स्कूलों के कक्षा दो से पांच के छात्रों के लिए इंग्लिश लिट्रेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। वन मिलियन इंग्लिश रीडर मिशन के तहत राज्य के आठ जिलों को चुना गया है। इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 10 लाख विद्यार्थियों को अंग्रेजी में दक्ष बनाना है। कार्यक्रम की शुरुआत 34 शिक्षकों के प्रशिक्षण से होगी।
जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा दो से पांचवीं तक के छात्र-छात्राओं की अंग्रेजी में सुधार व दक्ष बनाने की कवायद शुरू हो गई है। स्कूली बच्चों के लिए इंग्लिश लिट्रेसी प्रोग्राम के तहत वन मिलियन इंग्लिश रीडर मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। राज्य मुख्यालय ने बच्चों की अंग्रेजी सुधार के लिए धनबाद समेत राज्य के आठ जिलों का चयन हब जिला के रूप में किया है। हब जिलों को प्रशिक्षण देने के लिए धनबाद के शिक्षकों के लिए जिलास्तरीय उन्मुखीकरण सह बैठक का आयोजन किया गया है।
जारी निर्देश कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए वन मिलियन इंग्लिश रीडर मिशन कार्यक्रम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस मिशन का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में राज्य के 10 लाख विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ने में दक्ष बनाना है। अधिकतम प्राथमिक शिक्षकों को इंग्लिश लिट्रेसी प्रोग्राम से जोड़ते हुए प्रत्येक वर्ष लगभग 600 से 12 सौ सक्रिय शिक्षकों के मध्यम से अधिकाधिक 2.5 लाख विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षण पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में आठ जिले धनबाद, पलामू, रांची, रामगढ़, बोकारो, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, देवघर को हब जिला के रूप में चिह्नित किया गया है। शेष 16 जिले स्पोक जिले के रूप में कार्यक्रम से जुड़ेंगे।राज्य मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद जिला परियोजना कार्यालय ने 34 चयनित शिक्षकों को 11 अगस्त को प्रशिक्षण के लिए बीएसएस बालिका उच्च विद्यालय धनबाद में बुलाया है। सभी प्रखंडों के एक-एक बीपीओ भी हिस्सा लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन प्रशिक्षण व सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्कूलों में अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम का प्रभावी कक्षा स्तरीय क्रियान्वयन, विद्यालय स्तरीय ऑनलाइन, ऑफलाइन शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने समेत अन्य निर्देश दिया गया है।
लेखक के बारे मेंAmit Watts
शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।
शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।
विशेषज्ञता
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