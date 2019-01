VIRAL: इस बछड़े को भगवान मान रहे हैं लोग, कर रहे हैं पूजा-पाठ, जानें क्यों

पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में स्थानीय लोग एक बछड़े को भगवान मान रहे हैं और रोजाना उसकी पूजा-पाठ कर रहे हैं। दरअसल, इस गाय के बच्चे की सिर्फ एक आंख है और इसका मुंह भी अविकसित है जिसकी वजह से बछड़े की जीभ भी बाहर निकली रहती है। बछड़े के मालिक का कहना है कि इसके जन्म के बाद हर रोज लोगों की भीड़ इसके दर्शन करने आ रही है और इसे भगवान मान रहे हैं। Nico Spalato नाम के ट्विटर अकाउंट ने भी इस बात से संबंधित पोस्ट किया।

One-eyed calf is worshipped as a god in India. One-eyed calf born in Bardhaman district of West Bengal in India

Calf has cyclopia, when the eyesockets do not form properly in the womb

Animals born with cyclopia do not tend to live long after birth pic.twitter.com/KTWAzphPJV