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शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहुआयामी, कौशलपरक बनाना है

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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मीरगंज,संवाददाता। बीडीएम पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास

शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहुआयामी, कौशलपरक बनाना है

मीरगंज, संवाददाता। बीडीएम पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास को केंद्र में रखते हुए एडुविजन इंडिया के सहयोग से एक दिवसीय विचार-मंथन एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। बीडीएम पब्लिक स्कूल मीरगंज में सोमवार को आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि एडुविजन इंडिया के अध्यक्ष डॉ. पवन सक्सेना एवं विशिष्ट अतिथि का विद्यालय के अध्यक्ष रमेश मिश्रा एवं निदेशक अचल मिश्रा ने स्वागत कर सम्मानित किया। एडुविजन इंडिया की निदेशक डा. उजमा कमर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहुआयामी, कौशलपरक एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाना है।

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प्रधानाचार्या डा. चारु खन्ना ने कहा कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, नवाचार एवं उत्कृष्टता को निरंतर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जरगाम अहमद ने आभार व्यक्त किया।

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