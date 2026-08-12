इंस्पायर अवार्ड योजना पर कार्यशाला का आयोजन
कुमारखंड में बीआरसी में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीईओ किशोर भास्कर के नेतृत्व में सभी मध्य, हाईस्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नोडल शिक्षकों को योजना की जानकारी दी गई। शिक्षकों को छात्रों के नवाचारों के चयन और आवेदन की प्रक्रिया बताया गया।
कुमारखंड, निज प्रतिनिधि। बीआरसी में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीईओ किशोर भास्कर के नेतृत्व में आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला में प्रखंड के सभी मध्य, हाईस्कूल व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नोडल शिक्षक-शिक्षिकाओं व स्कूल प्रधान को योजना से संबंधित जानकारी दी गयी। बीईओ ने बताया कि डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान से प्राप्त निर्देश पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत शिक्षकों को तैयार करना था। कार्यशाला में कक्षा 6 से 12 तक के सभी सरकारी मध्य व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के नोडल शिक्षकों व स्कूल प्रधान ने भाग लिया।
प्रशिक्षक धर्मेन्द्र कुमार, वर्षा राव, अंकिता यादव, अभिषेक कुमार और नीतू कुमारी ने स्कूलों में नामांकित छात्रों द्वारा चयनित नवाचारों को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। शिक्षकों को छात्रों के नवाचारों के चयन, आवश्यक जानकारी दर्ज करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन भेजने की प्रक्रिया बताया। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार, अंचल शिक्षक संघ सचिव संजीव कुमार सुमन, एचएम नवास कुमार भारती, अमरेश कुमार अलबेला, दीपक कुमार, नीरज कुमार मंडल, नाजिम अख्तर, अमित कुमार, मो गयासुद्दीन सहित सभी स्कूलों के नोडल शिक्षक व प्रधान शिक्षक मौजूद रहे।
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