जयनगर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य विशेष पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संचालित करना था। कार्यक्रम में प्रखंड के सभी बूथ लेवल अधिकारी ,बीएलओ पर्यवेक्षक, कनीय अभियंता तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने, नोटिस जारी करने, घर-घर सत्यापन, प्रपत्रों के सही संधारण, अभिलेखों के रख-रखाव तथा समयबद्ध निष्पादन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी गौतम कुमार, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सारांश जैन, प्रेम कुमार एवं अखिलेश कुमार ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण देते हुए निर्देश दिया कि सभी बीएलओ एवं पर्यवेक्षक अपने-अपने मतदान क्षेत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार घर-घर सत्यापन सुनिश्चित करें।