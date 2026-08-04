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प्रखंड सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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जयनगर में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से संचालित करना था। बूथ स्तर के अधिकारियों और निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार घर-घर सत्यापन और मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

प्रखंड सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

जयनगर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य विशेष पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संचालित करना था। कार्यक्रम में प्रखंड के सभी बूथ लेवल अधिकारी ,बीएलओ पर्यवेक्षक, कनीय अभियंता तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने, नोटिस जारी करने, घर-घर सत्यापन, प्रपत्रों के सही संधारण, अभिलेखों के रख-रखाव तथा समयबद्ध निष्पादन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी गौतम कुमार, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सारांश जैन, प्रेम कुमार एवं अखिलेश कुमार ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण देते हुए निर्देश दिया कि सभी बीएलओ एवं पर्यवेक्षक अपने-अपने मतदान क्षेत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार घर-घर सत्यापन सुनिश्चित करें।

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साथ ही पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, त्रुटियों का संशोधन कराने तथा अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपन्न करें।प्रखंड प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक चलने वाली दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है अथवा नाम, पता, आयु या अन्य विवरण में त्रुटि है, तो संबंधित बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन अवश्य दें। इसके साथ ही 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक चलने वाली नोटिस एवं सत्यापन प्रक्रिया में भी सक्रिय सहयोग करने की अपील की गई है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम शुद्ध एवं अद्यतन मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

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