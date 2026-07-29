बच्चों में टीबी की समय पर पहचान से मिलेगी अभियान को गति

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत बुधवार को स्वास्थ्य विभाग और वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर के सहयोग से बाल रोग विशेषज्ञों के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.बी. सिंह ने कहा कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य के लिए बच्चों में टीबी की समय पर पहचान और प्रभावी उपचार बेहद जरूरी है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. ए.के. सिंघल ने चिकित्सकों को एनटीईपी की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार सैम्पल संग्रहण और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। केस स्टडी और तकनीकी सत्र के दौरान केजीएमयू की वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सारिका गुप्ता और जिला महिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सलमान ने बच्चों में पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लक्षणों, चेस्ट एक्स-रे की व्याख्या और डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम के बारे में विस्तार से प्रशिक्षित किया।