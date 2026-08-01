Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मित्रों को आधुनिक खेती का दिया गया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
Follow us on Google News
share

कुचायकोट। एक संवाददाता एबीवीपी का सदस्यता अभियान 5 से, जिला कार्यशाला में बनी रणनीति एबीवीपी का सदस्यता अभियान 5 से, जिला कार्यशाला में बनी रणनीति

कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मित्रों को आधुनिक खेती का दिया गया प्रशिक्षण

कुचायकोट। एक संवाददाता सिपाया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में शनिवार को इफको किसान मित्र समूह के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें किसानों को नैनो उर्वरकों, जैविक उत्पादों एवं आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देकर वैज्ञानिक खेती के प्रति जागरूक किया गया ।कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि विज्ञान केंद्र की वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉ. अनुपमा कुमारी, वैज्ञानिक डॉ. रमेश कुमार, डॉ. सीप्रिया दास, डॉ. नवीन कुमार एवं अंशु गुप्ता ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जैव उर्वरक, सागरिका व बायो डिकम्पोजर के वैज्ञानिक उपयोग के बारे में बताया गया। उनके लाभ एवं फसलों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की विस्तृत जानकारी दी गई।

साथ ही कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gopalganj News Gopalganj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।