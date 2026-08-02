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शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन की जानकारी दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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हरबर्टपुर में शिक्षण गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों, कक्षा प्रबंधन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। नवनीत विजल्वाण ने शिक्षकों को छात्र-केंद्रित शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली के बारे में जानकारी दी।

शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन की जानकारी दी

विद्यालय में शिक्षण की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावी, नवाचारी एवं छात्र-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से हरबर्टपुर में कक्षा प्रबंधन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आधारित एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यकाशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों, प्रभावी कक्षा प्रबंधन, नवाचार आधारित शिक्षण तकनीकों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना था। कार्यशाला के रिसोर्स पर्सन के रूप में नवनीत विजल्वाण ने शिक्षकों को प्रभावी कक्षा प्रबंधन, विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण, नवीन शिक्षण पद्धतियों, दक्ष कक्षा संचालन, मूल्यांकन प्रणाली तथा एनईपी 2020 के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तृत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया।

उन्होंने कहा कि प्रभावी कक्षा प्रबंधन अनुशासन से परे है। इसमें सर्वोत्तम शिक्षण अनुभव के लिए कक्षा का भौतिक स्वरूप व्यवस्थित करना, कक्षा में व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित करना और छात्रों के साथ और उनके बीच संबंध स्थापित करना शामिल है।

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