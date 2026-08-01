Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एनएमएल में छात्र भ्रमण कार्यक्रम, 121 विद्यार्थियों ने लिया भाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

एनएमएल जमशेदपुर ने केंद्रीय पब्लिक स्कूल के 121 विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय छात्र भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एस. शिवप्रसाद ने किया जिन्होंने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात की।

एनएमएल में छात्र भ्रमण कार्यक्रम, 121 विद्यार्थियों ने लिया भाग

एनएमएल जमशेदपुर ने केंद्रीय पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय छात्र भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और उन्हें अनुसंधान व नवाचार से परिचित कराना था। इसमें 121 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें 69 बालक और 52 बालिकाएं थीं। साथ में छह शिक्षकों ने भी भाग लिया। पंजीकरण के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ एमटीई प्रभाग के वरिष्ठतम वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एस. शिवप्रसाद के उद्घाटन संबोधन से हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा विकसित करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही एनएमएल की विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों की जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में यूजी-पीजी के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।