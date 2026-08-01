एनएमएल में छात्र भ्रमण कार्यक्रम, 121 विद्यार्थियों ने लिया भाग
एनएमएल जमशेदपुर ने केंद्रीय पब्लिक स्कूल के 121 विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय छात्र भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एस. शिवप्रसाद ने किया जिन्होंने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात की।
एनएमएल जमशेदपुर ने केंद्रीय पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय छात्र भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और उन्हें अनुसंधान व नवाचार से परिचित कराना था। इसमें 121 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें 69 बालक और 52 बालिकाएं थीं। साथ में छह शिक्षकों ने भी भाग लिया। पंजीकरण के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ एमटीई प्रभाग के वरिष्ठतम वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एस. शिवप्रसाद के उद्घाटन संबोधन से हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा विकसित करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही एनएमएल की विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों की जानकारी दी।
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