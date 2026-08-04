वाणिज्य क्षेत्र में स्वरोजगार की बताई अपार संभावनाएं
पीलीभीत में एसएन इंटर कालेज में स्वरोजगार पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों को स्वरोजगार की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य डॉ.जावेद अहमद ने वाणिज्य पढ़ाई के महत्व पर चर्चा की। चाटर्ड एकाउंटेंट शिवम अग्रवाल और प्रवक्ता डॉ.बिलाल हसन ने स्वरोजगार के अवसर बताए।
पीलीभीत। एसएन इंटर कालेज में एक दिवसीय वाणिज्य से स्वरोजगार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं को स्वरोजगार पाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉ.जावेद अहमद ने वाणिज्य विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में आर्थिक विषय पर बात हो रही है। ऐसे में वाणिज्य क्षेत्र में स्वरोजगार आसानी से पाया जा सकता है। इसके लिए बच्चों को वाणिज्य की पढ़ाई करनी पढ़ेगी। चाटर्ड एकाउंटेंट शिवम अग्रवाल ने बताया कि वाणिज्य में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। सीए समेत कई पदों पर पहुंचा जा सकता है।
वाणिज्य प्रवक्ता डॉ.बिलाल हसन ने वाणिज्य में स्वरोजगार विषय पर विचार रखे। इस मौके पर पर्यावरणचिंतक टीएच खान समेत शिक्षक, छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें