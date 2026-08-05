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शिक्षकों ने नई मूल्यांकन प्रणाली व समग्र प्रगति कार्ड के बारे में जाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पीएम श्री विद्यालय के प्रधानाध्यापक व नोडल शिक्षकों को नई मूल्यांकन प्रणाली और समग्र प्रगति कार्ड के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षकों ने इसे उपयोगी मानते हुए अपने विद्यालयों में लागू करने का संकल्प लिया।

शिक्षकों ने नई मूल्यांकन प्रणाली व समग्र प्रगति कार्ड के बारे में जाना

जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बुधवार को एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पीएम श्री विद्यालय के प्रधानाध्यापक व नोडल शिक्षकों को नई मूल्यांकन प्रणाली, समग्र प्रगति कार्ड की अवधारणा और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डीपीओ (प्रा.शि.) नित्यम गौरव, डायट के व्याख्याता बरुण कुमार, ऋषि राज, संजीत कुमार व पूनम कुमारी आदि ने संयुक्त रूप से किया।

मूल्यांकन प्रणाली

प्रशिक्षण सत्र में डीपीओ गौरव जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अनुरूप समग्र व सतत मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए समग्र प्रगति कार्ड के विभिन्न आयामों की विस्तार से जानकारी दी। नोडल व्याख्याता बरुण कुमार ने सम्बंधित प्रतिभागियों को प्रगति कार्ड की संरचना, अधिगम परिणामों के आकलन, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन व अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता से संबंधित पहलुओं से अवगत कराया।

प्रशिक्षण सत्र

कार्यक्रम के अंतर्गत समूह चर्चा, प्रश्नोत्तर सत्र व व्यावहारिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों को डीएचपीसी ( होलस्टिकि प्रोग्रेस कार्ड ) के प्रभावी क्रियान्वयन की स्पष्ट व व्यावहारिक समझ प्राप्त हुई। शिक्षकों ने इस प्रशिक्षण को उपयोगी व व्यवहारिक बताते हुए इसे अपने-अपने विद्यालयों में प्रभावी रूप से लागू करने का संकल्प लिया। अंत में एडीईओ रंजन, डायट के व्याख्याता गणेश शंकर विद्यार्थी व चंद्रशेखर कुमार आदि ने भी अपने विचार रखे।

सामान्य प्रश्न

यह उन्मुखीकरण कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
यह उन्मुखीकरण कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया।
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