केवटी:पिण्डारुच में जागरूकता कार्यक्रम आज

शेष नारायण झा,केवटी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के तत्वावधान में जिले के केवटी प्रखंड स्थित पीएम श्री प्लस टू राजकीयकृत उच्च विद्यालय, पिण्डारुच के मैदान में हर घर तिरंगा अभियान पर एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम से पूर्व गुरुवार को विद्यालय के लगभग 50 बच्चों के बीच हर घर तिरंगा विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान बच्चे काफी उत्साहित नजर आए और अपनी कला से रंगबिरंगी मनमोहक चित्रकारी किए।

चित्रकला प्रतियोगिता के प्रथम चार प्रतिभागियों को शुक्रवार को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कृत किया जाएगा।इस अवसर पर केन्द्रीय संचार ब्यूरो, पटना के उपनिदेशक सह कार्यालय प्रमुख लौकिक पारख ने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम के विषय में विस्तार से बताते हुए सभी प्रतिभागी बच्चों से देशभक्ति और राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई चित्रकारी करने की अपील की। मौके पर केन्द्रीय संचार ब्यूरो, दरभंगा के सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मिहिर कुमार झा, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉ. विनय कुमार झा, शिक्षक डॉ. नमीश कुमार चौधरी, रेणु कुमारी, शिक्षक मुकेश कुमार आदि उपस्थित थे। शुक्रवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में स्थानीय विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा सहित कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है।