जम्मू-कश्मीरः रजौरी में LoC पर पाकिस्तान ने किया संर्षविराम का उल्लंन, एक जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर के रजौरी और पुंछ जिले से लगे नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए संर्षविराम के उल्लंन में आज सेना का एक जवान शहीद हो गया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जवान राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर के अग्रिम इलाके में तैनात था और आज तड़के पाकिस्तान की ओर से हुए संर्ष विराम उल्लंन के दौरान गोली लगने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के निकट स्थित दिगवार सेक्टर में भी अंधाधुंध गोलियां चलाई। अधिकारी ने बताया कि करीब देर रात एक बजे से गोली चलनी शुरू हुई जो सुबह पांच बजकर 30 मिनट तक जारी थी।

Sepoy Jagsir Singh who lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Nowshera sector #JammuAndKashmir pic.twitter.com/SXERTeu9Ip