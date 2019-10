सीरिया से अमेरिकी सेना के हटते ही तुर्की ने बरसाए गोले, भारत ने जताया कड़ा विरोध

सीरिया में तुर्की की तरफ की गई सैन्य कार्रवाई और गोले बरसाने की घटना पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उसे सीरिया की स्वायत्ता का सम्मान करने को कहा है।

अमेरिकी सेना के हटते ही सीरिया में तुर्की की तरफ से हमला और वहां के लड़ाके कुर्दिश को निशाना बनाने के बीच भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि वे तुर्की की कार्रवाई से चिंतित हैं और सीरिया के साथ शांति के साथ बातचीत की अपील करते हैं।

MEA: We are deeply concerned at the unilateral military offensive by Turkey in north-east Syria. Turkey’s actions can undermine stability in the region and the fight against terrorism. Its action also has the potential for causing humanitarian and civilian distress. pic.twitter.com/GrtnOHBFa1