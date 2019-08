केरल दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने सुनी वायनाड बाढ़ पीड़ितों की आपबीती

केरल के चार दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में लोगों की आपबीती सुनी। राहुल ने वायनाड के बवाली गांव के बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ मुलाकात की।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल का मुलाकात का यह सिलसिला शाम साढ़े छह बजे तक चलेगा। वायनाड केरल में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। इस जिले के लगभग 50,000 लोगों ने राज्य सरकार की ओर से इस महीने की शुरुआत में लगाए गए राहत शिविरों में शरण ले रखी है।

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र, जानें क्या कहा

Kerala: Congress Lok Sabha MP, Rahul Gandhi interacts with flood-affected people from his constituency at Bavali village in Wayanad. pic.twitter.com/orUbUvZLd7