दिवाली के मौके पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई जगहों पर लगी भीषण आग

दिवाली की शाम को एक तरफ जहां पूरा देश रोशनी के त्योहार में डूबा हुआ था और लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ खुशियां मना रहा था, तो वहीं देश के कई हिस्सों से बुरी खबर सामने आई है। लुधिया में करीब 25 जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई। फायर ऑफिसर शंभू नाथ शर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि- "लुधियाना में पटाखे के चलते करीब 25 जगहों पर आ लगी। करीब 37 गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया और 24 जगहों पर आग बुझाई गई।"

