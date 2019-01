प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड मिलने पर फिलिप कोटलर ने PM मोदी को दी बधाई

अमेरिकी मार्केटिंग लेखक, सलाहकार व प्रोफेसर फिलीप कोटलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलीप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड मिलने पर बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आलोचना किए जाने के बीच उभरे विवाद के बाद नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में इंटरनेशनल मार्केटिंग के प्रोफेसर ने ट्वीट कर मोदी को बधाई दी।

फिलीप ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड से सम्मानित होने पर बधाई देता हूं। उन्हें अथक ऊर्जा के साथ भारत का उत्कृष्ट नेतृत्व करने और निस्वार्थ सेवा करने के लिए इस अवॉर्ड के लिए चुना गया है।”उन्होंने कहा कि मोदी के प्रयासों से भारत में असाधारण आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास हुआ है।

I was involved in a misunderstanding with the Indian media. Confusion over the award presented to India's PM @narendramodi by my friend Jag Sheth and The World Marketing Summit. Here's my @marketingjour interview to clear up the confusion: https://t.co/rHmnv86QU2

इससे पहले, राहुल ने अवॉर्ड के लिए मोदी को चुने जाने पर मजाक उड़ाते हुए कहा था कि यह अवॉर्ड इतना प्रसिद्ध है कि इसमें कोई जूरी ही नहीं है। राहुल ने ट्वीट कर कहा था, “मैं हमारे प्रधानमंत्री को विश्व प्रसिद्ध 'कोटलर प्रेसिडेंशिलअवॉर्ड' जीतने की बधाई देता हूं।”

I want to congratulate our PM, on winning the world famous “Kotler Presidential Award”!



In fact it's so famous it has no jury, has never been given out before & is backed by an unheard of Aligarh company.



Event Partners: Patanjali & Republic TV :)https://t.co/449Vk9Ybmz