खड़गे के शस्त्रपूजा वाले बयान पर बोले निरूपम, ये तमाशा नहीं पुरानी परंपरा

फ्रांस में मंगलवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से राफेल रिसीव करते वक्त उनकी तरफ से की गई शस्त्र पूजा को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को अपनी ही पार्टी के नेता संजय निरूपम ने उसे आड़े हाथों लिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, संजय निरुपम ने कहा- “शस्त्र पूजा अंधविश्वास नहीं है। यह हमारी पुरानी परंपरा रही है। समस्या ये है कि खड़गे जी नास्तिक हैं। लेकिन, कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी लोग नास्तिक नहीं हैं।”

Sanjay Nirupam, Congress: 'Shastra puja' cannot be called a tamasha. There has been an old tradition of 'shastra puja' in our country. The problem is that Kharge Ji (Congress leader Mallikarjun Kharge) is an atheist. In the Congress party, not everyone is an atheist. https://t.co/xFMmsXSTJj pic.twitter.com/0yEYC3RuGM