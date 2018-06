दिल्लीः तीसरे दिन भी केजरीवाल का धरना जारी, जैन के बाद अब सिसोदिया ने भी एलजी के घर पर भूख हड़ताल शुरू की-VIDEO

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर में आज से बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे।



अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्रियों ने इस तरह से दूसरी रात भी उपराज्यपाल के कार्यालय में बिताई। आप सरकार की मांगों में यह भी शामिल है कि उपराज्यपाल आईएएस अधिकारियों को उनकी 'हड़ताल समाप्त करने का निर्देश दें और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने चार महीने से काम को 'अवरुद्ध कर रखा है।





केजरीवाल ने आज सुबह उपराज्यपाल के दफ्तर से ट्वीट किया कि यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की हरी झंडी के बिना क्या आईएएस अधिकारियों का काम पर लौटना संभव है?

Aren’t IAS officers merely tools being used by Modi govt to scuttle good work being done by Del govt?



Is it possible for IAS officers to return to work without green signal from PMO? https://t.co/4Kn7WkUxZh