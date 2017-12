संसद हमले की 16वीं बरसीः मतभेद भुलाकर मिले मोदी-मनमोहन, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, VIDEO

13 दिसंबर, आज के ही दिन लोकतंत्र के मंदिर संसद पर आतंकी हमला किया गया था। इस हमले को आज 16 वर्ष हो गए। इस हमले में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सारे भेदभाव मिटाकर एक-दूसरे से मिले।



मोदी-मनमोहन मिले

#Delhi Prime Minister Narendra Modi meets former PM Manmohan Singh at the Parliament. pic.twitter.com/PZeiDmoE69



गुजरात चुनाव के दौरान एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने वाले भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता आज एक कतार में खड़े नजर आए। संसद परिसर में चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सभी ने एक साथ शहीदों को श्रद्धांजिल दी।

भाजपा नेताओं से मिले राहुल गांधी

Delhi: Congress President-elect Rahul Gandhi, Union Minister Ravi Shankar Prasad and EAM Sushma Swaraj at the Parliament where they arrived to pay tribute to people who lost lives in 2001 Parliament attack pic.twitter.com/dIfgGYKjHL