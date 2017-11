मुशर्रफ के बयान पर भड़के उमर अब्दुल्ला, कहा- ये आदमी कुछ भी बोल सकता है

पाकिस्तान की अदालत द्वारा भगौड़ा घोषित सैनिक तानाशाह और पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशरर्फ के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को समर्थन दिए जाने की कड़ी निंदा करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान में पांव जमाने के लिए अब यह आदमी कुछ भी बोल सकता है।

उन्होंने भारतीय मीडिया की आलोचना करते हुए कहा है कि अब तो कम से कम कुछ न्यूज चैनलों और इनके एंकरों को इस आदमी का इंटरव्यू लेने की मारामारी और आपाधापी से बचना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि शायद अब हमारे कुछ न्यूज चैनलों और एंकरों को इस आदमी का इंटरव्यू लेने की आपाधापी से अपने आपको रोकना होगा। यह आदमी पाकिस्तान में पांव जमाने के लिए अब कुछ भी बोलेगा।'

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में यह बात कुबूल की है कि वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े समर्थक हैं। उन्होंने यह बात भी कही है कि जमात-उद-दावा (जेयूडी) उन्हें काफी पंसद करता है। मुशर्रफ यूं तो खुलकर आतंकी हाफिज सईद का समर्थन करते आए हैं लेकिन यह पहला मौका है जब उन्होंने लश्कर के लिए अपने समर्थन की बात पहली बार कुबूली है। मुशर्रफ इन दिनों दुबई में हैं और निवार्सन में जीवन बिता रहे हैं।

May be now some of our news channels & anchors will stop falling over themselves to interview this man. Clearly he will say anything to find a foothold in Pakistan. https://t.co/pbD38LmAmP