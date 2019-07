इंजन फेल होने पर ओमान एयर के विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें पूरा मामला

मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार की शाम करीब 4 बज कर 42 मिनट पर उस वक्त अफरा-तफरी का मौहाल बन गया, जब ओमान की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ओमान एयर की फ्लाइट 204 की मुंबई से मस्कट के लिए उड़ान भर रही थी, तभी उसका एक इंजन टेक ऑफ करने के तुरंत बाद फेल हो गया। ऐसी विषम परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपात विमान की लैंडिंग कराई गई। हालांकि, इसके लिए एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी लगानी पड़ी।

Full emergency declared at 16:42 hours today for Oman Air flight 204 Mumbai to Muscat which returned to Chhatrapati Shivaji International Airport

after takeoff when one of the engines failed.The flight landed safely at 16:58 hours