तिहाड़ जेल में कैदी की पीठ पर लिखा ‘ओम’ जांच शुरू, जेल अधिकारी पर आरोप

एशिया की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में नादिर नामक कैदी को पीट-पीट कर उसकी पीठ पर ‘ओम’ लिखने का मामला प्रकाश में आया है। नादिर ने इस संबंध में अदालत में एक शिकायत दी थी। संबंध में तिहाड़ जेल के एडीजी राजकुमार (प्रवक्ता) का कहना है कि कैदी की पीठ पर ‘ओम’ लिखा है, लेकिन वह किसने लिखा इन आरोप की जांच डीआईजी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक नादिर नामक कैदी जेल नंबर चार में बंद था। अदालत के आदेश पर उसे अब सुरक्षा के लिहाज से जेल नंबर एक में स्थानांतरित कर दिया गया है। उसे अलग सेल में रखा गया है और उसकी निगरानी में 24 घंटे जेल स्टाफ लगाया गया है। बताया गया कि कैदी नादिर ने अदालत में अपने अधिवक्ता के माध्यम से शिकायत दी थी कि उसकी जमकर पिटाई की गई और जेल के एक अधिकारी ने उसकी पीठ पर ओम लिखवा दिया।

Delhi: A prisoner at Tihar Jail, Nabir, complained at Karkardooma court that jail superintendent Rajesh Chauhan tattooed "Om" on his back knowing he is a Muslim. Tihar Jail DG says,"DIG conducting enquiry.Inmate shifted to another jail. Detailed report will be submitted to court" pic.twitter.com/xwrnShKiut