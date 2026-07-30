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कुर्मी भी तो पीडीए का हिस्सा तो उससे दिक्कत क्यों: राजभर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अखिलेश यादव को घेरने में जुटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यादव ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। राजभर ने कई उदाहरण देकर यादव की कथनी और करनी पर सवाल उठाए।

कुर्मी भी तो पीडीए का हिस्सा तो उससे दिक्कत क्यों: राजभर

सुभासपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर इन दिनों धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अखिलेश यादव को घेरने में जुटे हैं। गुरुवार को उन्होंने एक्स पर किए पोस्ट में फिर इसी प्रकरण को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।

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राजभर के प्रश्न

राजभर ने सवाल उठाया कि आखिर कुर्मी भी तो उसी पीडीए में है, जिसकी दुहाई देकर आप वोट मांगते हैं। आज उसी पीडीए के पीछे पड़ गए, गजब है। उन्होंने कहा कि आपको कुर्मियों से इतनी चिढ़ क्यों है। राजभर ने कहा कि मेरा सवाल वाजिब है। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं तीन उदाहरण देता हूं। बिहार पुलिस का सिपाही अभिषेक पटेल अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर कर दिया तो आपने ट्वीट कर उसे अपराधी घोषित कर दिया और सिपाही निलंबित हो गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आप ट्वीट किए ही झुट्ठो गिरफ्तारी भी दे आए। वहीं सामाजिक न्याय के प्रखर पुरोधा स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की जयंती पर कोई कार्यक्रम तो छोड़िए आपसे एक ट्वीट तक नहीं हुआ। स्वजातीय के लिए आप क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, इसे पूरा देश जानता है।

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कुर्मी बिरादरी पर टिप्पणी

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव, कुर्मी बिरादरी से आपको चिढ़ इसलिए तो नहीं है कि वह शिक्षित होने पर जोर देती है, सरकारी सेवाओं में अपनी काबीलियत के बल पर सेलेक्शन पाती है। आप लोगों की तरह गुंडागर्दी और माफियागीरी नहीं करती है।

सामान्य प्रश्न

ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को किस मुद्दे पर घेरा?
ओमप्रकाश राजभर ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अखिलेश यादव को घेरा।
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