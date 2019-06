स्पीकर बनने के बाद पहली बार बोले ओम बिड़ला- सबका साथ और सबका विश्वास हासिल कर काम करेंगे

भाजपा सांसद और राजग उम्मीदवार ओम बिड़ला को बुधवार को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। पद संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वह निष्पक्षता के साथ सदन चलाएंगे और कम संख्या वाले दलों को भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विपक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष को तहे दिल से सहयोग देने का आश्वासन दिया।

लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार संसत सत्र में उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर, सबका विश्वास हासिल करके काम करेंगे। संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने के लिए, स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए और आचरण में भी निष्पक्ष होना चाहिए।

