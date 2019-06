लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए NDA उम्मीदवार हो सकते हैं ओम बिड़ला

बीजेपी सांसद ओम बिड़ला (Om Birla) लोकसभा के अध्यक्ष पद (Lok Sabha Speaker) के लिए एनडीए के प्रत्याशी (NDA Candidate) हो सकते हैं। भाषा के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

राजस्थान में कोटा-बूंदी संसदीय सीट से जीतने वाले बिड़ला को अगर नामित किया जाता है तो वह आसानी से अध्यक्ष बन जाएंगे क्योंकि सदन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है। अगर आवश्यक हुआ तो इस पद के लिए चुनाव बुधवार को कराया जा सकता है।

जब इस बारे में ओम बिड़ला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात करने गया था।

BJP MP Om Birla on being asked if he is NDA candidate for post the of Lok Sabha Speaker, as he leaves from the residence of BJP National Working President, J P Nadda: I have no information, I had just went to meet the Working President as a 'karyakarta'. pic.twitter.com/79L2bAUNgF