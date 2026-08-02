Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सभी के लिए सम्मानजनक जीवन समाज की जिम्मेदारी : बिरला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन मिलना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों की विशेषज्ञता का सामाजिक कार्यों में उपयोग का समर्थन किया। कार्यक्रम के दौरान बिरला ने कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई भी दी।

सभी के लिए सम्मानजनक जीवन समाज की जिम्मेदारी : बिरला

कोटा (राजस्थान), एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा-बूंदी के सांसद ओम बिरला ने रविवार को कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन मिले, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बिरला सेवानिवृत्त अधिकारी संघ की ओर से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनके सात वर्ष पूरे होने पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संघ द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की विशेषज्ञता का उपयोग समाज के व्यापक हित में किया जाना चाहिए। बिरला ने कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि समाज का हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके।

विभिन्न क्षेत्रों में आपके व्यापक अनुभव का लाभ उठाते हुए हमें मिलकर ऐसी दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिए, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।