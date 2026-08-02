सभी के लिए सम्मानजनक जीवन समाज की जिम्मेदारी : बिरला
कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन मिलना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों की विशेषज्ञता का सामाजिक कार्यों में उपयोग का समर्थन किया। कार्यक्रम के दौरान बिरला ने कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई भी दी।
कोटा (राजस्थान), एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा-बूंदी के सांसद ओम बिरला ने रविवार को कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन मिले, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बिरला सेवानिवृत्त अधिकारी संघ की ओर से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनके सात वर्ष पूरे होने पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संघ द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की विशेषज्ञता का उपयोग समाज के व्यापक हित में किया जाना चाहिए। बिरला ने कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि समाज का हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके।
विभिन्न क्षेत्रों में आपके व्यापक अनुभव का लाभ उठाते हुए हमें मिलकर ऐसी दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिए, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है।
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