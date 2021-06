लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) में आज बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को छोड़कर पार्टी के बचे पांच सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मान लिया है। इसके लिए दिन में लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला को एक चिट्ठी सौंपी गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अब आधिकारिक तौर पर रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस लोकसभा में अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले यह पद चिराग पासवान के पास था।

यह भी पढ़ें- लोजपा में टूट के बाद बोले चाचा पारस, चिराग पासवान से मुझे कोई शिकायत नहीं वो भतीजा है

इससे पहले लोजपा नेता पारस ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ थी आगे भी रहेगी और गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन करेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक बिहार का सवाल है वह नीतीश कुमार को अच्छा नेता और विकास परक पुरुष मानते हैं। पारस से जब यह पूछा गया कि क्या उनकी पाटीर् का जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में विलय होगा तब उन्होंने कहा कि लोजपा का पूरे देश में संगठन है और बिहार में उसका बहुत मजबूत जनाधार है। इसलिए इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है।

Pashupati Kumar Paras has been notified as the new parliamentary party leader of Lok Janshakti Party (LJP) in Lok Sabha pic.twitter.com/BIoLRtw2HA