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जेन-जी शब्दों का चयन सावधानी से करें : मनु भाकर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने जेन-जी से अपनी भाषा और शब्दों का चयन सोच-समझकर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग 'कूल' नहीं है और इसे बदलने का समय आ गया है।

जेन-जी शब्दों का चयन सावधानी से करें : मनु भाकर

नई दिल्ली, एजेंसी। जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान जेन-जी की भाषा को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने चिंता व्यक्त की है। मनु भाकर ने जेन-जी से अपनी भाषा और शब्दों का चयन सोच-समझकर करने की अपील की। हालांकि, मनु ने अपनी टिप्पणी में किसी घटना का जिक्र नहीं किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर मनु भाकर ने लिखा कि हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही हमारी सोच और व्यक्तित्व को दर्शाती है। अपने शब्दों को सोच-समझकर चुनिए, क्योंकि समय के साथ आप वही बन जाते हैं, जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं।

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उन्होंने लिखा कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना ‘कूल’ नहीं है। आइए ‘कूल’ की परिभाषा को आसान रखते हैं। मेहनती होना, दयालु होना, दूसरों और खुद के प्रति सम्मान रखना, ईमानदारी से सफल होने की कोशिश करना और अपने माता-पिता व देश का नाम रोशन करना। यही ‘कूल’ है।मनु भाकर ने लिखा कि मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में गाली-गलौच वाली भाषा को देखने का हमारा नजरिया बदल गया है। बहुत से लोगों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना इतना आम हो गया है कि इसे ‘कूल’ भी माना जाने लगा है। बिना सोचे-समझे लोग रोजाना की बातचीत में अपमानजनक और अनादरपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

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