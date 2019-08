कश्मीर मामले पर भारत के समर्थन में खुलकर आया पुराना दोस्त रूस

जम्मू कश्मीर के मसले पर जहां एक तरफ पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहता है तो वहीं दूसरी तरफ उसे हर तरफ से निराशा हाथ लगी है। जबकि, भारत के पुराने दोस्त रूस ने कश्मीर मामले पर भारत की बातों का खुलकर समर्थन किया है।

भारत में नियुक्त रूस के राजदूत निकोलाय कुदाशेव ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर बोलते हुए इसे भारत सरकार का संप्रभू फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि यह भारत का एक आंतरिक मामले हैं। निकोलाय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी लंबित मुद्दों का समाधान शिमला समझौता और लाहौर घोषणापत्र के अनुसार किया जाना चाहिए।

Russian Envoy to India, Nikolay Kudashev on #Article370: This is the sovereign decision of Indian government, it's an internal matter of India. All issues existing between India & Pakistan should be resolved through dialogue on the basis of Shimla agreement & Lahore declaration. pic.twitter.com/Cd9gip1o8d