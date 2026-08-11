मिशन एडमिशन: आईपीयू की आज होने वाली स्पॉट राउंड काउंसलिंग स्थगित
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली के चार प्रोग्राम
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली के चार प्रोग्राम में 12 अगस्त से प्रस्तावित ऑफलाइन स्पॉट राउंड काउंसलिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस काउंसलिंग का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा।यूनिवर्सिटी के चार प्रोग्राम बी. टेक, लेटरल एंट्री टू बी. टेक, बीबीए/ बीबीए- एमबीए इंटीग्रेटेड और बीसीए की काउंसलिंग प्रस्तावित थी।इस काउंसलिंग के नए शेड्यूल के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.ipu.ac.in और http://www.ipu.admissions.nic.in को नियमित विजिट करने की सलाह विश्वविद्यालय ने दी है।
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