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मिशन एडमिशन: आईपी यूनिवर्सिटी के चार कार्यक्रमों में ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग 12 अगस्त से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में चार स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले के

मिशन एडमिशन: आईपी यूनिवर्सिटी के चार कार्यक्रमों में ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग 12 अगस्त से

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में चार स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग 12 अगस्त से शुरू होगी। यह काउंसलिंग 14 अगस्त तक विश्वविद्यालय के द्वारका कैंपस में आयोजित की जाएगी।विश्वविद्यालय के अनुसार, ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग बीटेक, बीटेक लेटरल एंट्री, बीबीए/बीबीए-एमबीए इंटीग्रेटेड और बीसीए कार्यक्रमों के लिए होगी। काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम 11 अगस्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसी दिन सीयूईटी स्कोर के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सूची भी प्रदर्शित की जाएगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों का दाखिला पहले ही हो चुका है, वे ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

इसके अलावा स्लाइडिंग राउंड में सीट आवंटित हो चुके अभ्यर्थी भी इस काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे।काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से जारी विस्तृत कार्यक्रम और पात्रता संबंधी शर्तों का पालन करना होगा। दाखिले से संबंधित अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.ipu.ac.in पर उपलब्ध होगी।

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