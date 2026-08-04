एक माह अध्ययन और सर्वेक्षण करेगा अधिकारियों का दल
हेलीकॉप्टर में सवार होकर पटना से आए अधिकारियों ने मां मुंडेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार एवं विकास के लिए तकनीकी निरीक्षण किया। एएसआई की टीम ने मंदिर क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया, जिसमें संरचना, सामग्री और संरक्षण पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य भविष्य की कार्ययोजना तैयार करना है।
हेलीकॉप्टर में सवार होकर पटना से मुंडेश्वरी धाम पहुंचे थे अधिकारी मंदिर की संरचना, निर्माण सामग्री तथा संरक्षण के पहलुओं का करेंगे परीक्षण (पेज तीन) भगवानपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की पंवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार एवं समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू करने के लिए अधिकारियों का दल हेलीकॉप्टर से पहुंचा था। पदाधिकारियों ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का तकनीकी निरीक्षण कर संरक्षण एवं विकास की संभावनाओं का आंकलन किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी अंकित शेखर ने बताया कि पटना से आई एएसआई की टीम ने मुंडेश्वरी मंदिर का विस्तृत सर्वेक्षण किया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के लौटने के बाद टेक्निकल टीम लगभग एक माह तक मुंडेश्वरी धाम में रहकर विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण करेगी।
इस दौरान मंदिर की संरचना, निर्माण सामग्री तथा संरक्षण संबंधी विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा, ताकि भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जा सके। उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के प्राचीनतम शक्ति एवं शिव मंदिरों में शामिल मां मुंडेश्वरी मंदिर का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और जीर्णोद्धार सुनिश्चित करना है।
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