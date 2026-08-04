एक माह अध्ययन और सर्वेक्षण करेगा अधिकारियों का दल

हेलीकॉप्टर में सवार होकर पटना से मुंडेश्वरी धाम पहुंचे थे अधिकारी मंदिर की संरचना, निर्माण सामग्री तथा संरक्षण के पहलुओं का करेंगे परीक्षण (पेज तीन) भगवानपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की पंवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार एवं समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू करने के लिए अधिकारियों का दल हेलीकॉप्टर से पहुंचा था। पदाधिकारियों ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का तकनीकी निरीक्षण कर संरक्षण एवं विकास की संभावनाओं का आंकलन किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी अंकित शेखर ने बताया कि पटना से आई एएसआई की टीम ने मुंडेश्वरी मंदिर का विस्तृत सर्वेक्षण किया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के लौटने के बाद टेक्निकल टीम लगभग एक माह तक मुंडेश्वरी धाम में रहकर विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण करेगी।