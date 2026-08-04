गोकना घाट का टीम ने जायजा लिया
ऊंचाहार में अधिकारियों की टीम ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्था के तहत गोकना गंगा तट का निरीक्षण किया। नायब तहसीलदार शम्भू शरण पांडेय ने घाट की स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग और अन्य सुविधाओं का मूल्यांकन किया ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद एवं सुरक्षित हो सके।
ऊंचाहार। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुव्यवस्थित संपन्न कराने के उद्देश्य से अधिकारियों की एक टीम ने क्षेत्र के प्रसिद्ध गोकना गंगा तट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, नायब तहसीलदार शम्भू शरण पांडेय ने गंगा घाट की साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पीने के पानी, शौचालय और प्राथमिक उपचार जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं को देखा।
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