Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहले सावन सोमवार से पहले देवकली मंदिर पहुंचे डीएम-एसपी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

- सुरक्षा, बैरिकेडिंग, पेयजल और यातायात व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक निर्देश- श्रद्धालुओं की सुविधा और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने पर प्रशासन का

पहले सावन सोमवार से पहले देवकली मंदिर पहुंचे डीएम-एसपी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

औरैया, संवाददाता। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बृजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने रविवार को जनपद के प्रसिद्ध प्राचीन देवकली महादेव मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, बैरिकेडिंग, साफ-सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था सहित श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार और कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: लखीसराय: पहली सोमवारी व नाग पंचमी को लेकर अशोकधाम में हाई अलर्ट

मंदिर परिसर और आसपास नियमित साफ-सफाई कराई जाए तथा पर्याप्त पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।उन्होंने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंदिर परिसर और कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखी जाए। यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए निर्धारित रूट डायवर्जन का प्रभावी ढंग से पालन कराया जाए तथा भीड़ प्रबंधन पर विशेष निगरानी रखी जाए। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश और निकास मार्ग, कांवड़ियों की आवाजाही तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रशासन ने संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पहले सावन सोमवार पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में जलाभिषेक कराया जा सके। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अविनाश चंद्र मौर्य, उप जिलाधिकारी सदर ब्रह्मानंद, उप जिलाधिकारी न्यायिक अजय आनंद, तहसीलदार सदर प्रकाश चौधरी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका औरैया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Supaul News: भीमशंकर महादेव मंदिर में पहली बार अलग-अलग द्वार से प्रवेश व निकास

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।