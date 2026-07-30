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राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित हुए मुंगेर के दो रेलकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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मुंगेर में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की योजना के तहत पूर्व रेलवे के 10 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस में मुंगेर रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक और स्टेशन मास्टर शामिल हैं। यह सम्मान सहकर्मियों में खुशी का माहौल लेकर आया है।

राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित हुए मुंगेर के दो रेलकर्मी

मुंगेर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की हिंदी टिप्पणी एवं आलेखन प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2025-26 के तहत पूर्व रेलवे, मालदा मंडल के 10 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस सूची में मुंगेर रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक राजीव कुमार तथा स्टेशन मास्टर रविन्द्र कुमार शर्मा भी हैं। गुरुवार को मालदा मंडल सभाकक्ष में आयोजित सम्मान समारोह में मंडल रेल प्रबंधक ने इन्हें प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। मुंगेर स्टेशन प्रबंधक राजीव कुमार एवं स्टेशन मास्टर रविन्द्र कुमार शर्मा को मिले इस सम्मान से सहकर्मियों में खुशी का माहौल है।

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सहकर्मियों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे मुंगेर स्टेशन के लिए गौरव का विषय बताया। स्टेशन प्रबंधक राजीव कुमार और स्टेशन मास्टर रविन्द्र कुमार शर्मा ने इस सम्मान का श्रेय अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन तथा सहकर्मियों के सहयोग को देते हुए भविष्य में भी राजभाषा हिंदी के प्रभावी उपयोग के लिए निरंतर प्रयास करने की बात कही।

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