नराकास ने पावर ग्रिड की राजभाषा प्रगति रिपोर्ट का किया सत्यापन
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) बरेली के सचिव रहमत इस्लाम ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की राजभाषा प्रगति रिपोर्ट का परीक्षण किया। उन्होंने दस्तावेजों और हिंदी कार्यान्वयन की गतिविधियों का अवलोकन किया, और रिपोर्ट में दी गई सूचनाएं सही पाए गए।
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) बरेली के सचिव एवं सहायक निदेशक रहमत इस्लाम ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली की छमाही राजभाषा प्रगति रिपोर्ट का परीक्षण एवं सत्यापन किया। इस दौरान संबंधित अभिलेखों, प्रेषित विवरणों और राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन किया गया। सत्यापन के बाद रिपोर्ट में दर्ज सूचनाएं उपलब्ध अभिलेखों के अनुरूप और सामान्यतः सही एवं संगत पाई गईं।
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