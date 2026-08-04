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आईटीआई छात्रों के लिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 7 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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मुंगेर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में 7 अगस्त 2026 को युवाओं के लिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। इसमें फिटर और वेल्डर ट्रेड के योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार का मौका मिलेगा। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के माध्यम से होगी और विभिन्न पदों के लिए 10 से 18 हजार रुपये महीने की तनख्वाह निर्धारित की गई है।

आईटीआई छात्रों के लिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 7 अगस्त को

मुंगेर, निज प्रतिनिधि। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), मुंगेर में 7 अगस्त 2026 को युवाओं के लिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इसमें फिटर एवं वेल्डर ट्रेड के योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिलेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर की ओर से जारी सूचना के अनुसार, विलसन मेडिकल सिस्टम लि. फतुहा, पटना में नियुक्ति के लिए यह प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित होगी। इसमें अभ्यर्थियों की उम्र 20 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के माध्यम से होगी। कंपनी की ओर से एसेंबली फिटर के 10, एमआईजी वेल्डर के 10 और टीआईजी वेल्डर के 5 पदों पर भर्ती की जाएगी।

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इन सभी पदों के लिये तनख्वाह 10 से 18 हजार रुपये प्रतिमाह होगी। अभ्यर्थियों को रिज्यूम, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, 10वीं एवं आईटीआई प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ लाने होंगे। प्लेसमेंट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आशीष कुमार के मोबाइल नंबर 8789379646 पर संपर्क करने को कहा गया है।

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