राष्ट्रीय हॉकी की खिताबी जीत में एनटीएचएच कैडेट्स का योगदान
ओडिशा नवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के नौ कैडेट्स ने 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में ओडिशा को खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फाइनल में ओडिशा ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हराया। दीपक प्रधान को फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।
ओडिशा नवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के नौ प्रतिभाशाली कैडेट्स ने कोयंबटूर में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में ओडिशा को खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फाइनल में ओडिशा ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। ओडिशा टीम के कप्तान एवं सेंटर के कैडेट दीपक प्रधान को फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। चैंपियन टीम में अभिमन्यु गौड़ा, बिलकन ओराम, अजय खलखो, समीर बरवा, विशाल कैथा, विशाल बरला, आलोक कुजूर, दीपक प्रधान और देवनाथ ननवार शामिल रहे। टीम को सेंटर के पुरुष टीम के मुख्य कोच पी. लक्ष्मीनारायण, फिजियो अनूप देव नारायण तथा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सुदीप पॉल का भी सहयोग मिला।
हॉकी ऐस फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन अमिताभ ने उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि नौ कैडेट्स की राष्ट्रीय खिताबी सफलता उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और प्रशिक्षण का प्रमाण है। उन्होंने दीपक प्रधान समेत पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर हाई परफॉर्मेंस मार्ग तैयार करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।
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